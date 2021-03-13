Гол и ассист Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Вегасом»
Встреча проходила на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась в овертайме со счётом 5:4.
В составе «Вегаса» заброшенными шайбами отметились Марк Стоун, Джонатан Маршессо, Томаш Носек, Алек Мартинес и Райлли Смит.
В составе «Сент-Луиса» — российский нападающий Владимир Тарасенко, Райан О'Райли, Зак Сэнфорд, Дэвид Перрон.
Также Тарасенко отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что хет-трик Капризова помог «Миннесоте» разгромить «Аризону».