Гол и ассист Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Вегасом»

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«Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась в овертайме со счётом 5:4.

В составе «Вегаса» заброшенными шайбами отметились Марк Стоун, Джонатан Маршессо, Томаш Носек, Алек Мартинес и Райлли Смит.

В составе «Сент-Луиса» — российский нападающий Владимир Тарасенко, Райан О'Райли, Зак Сэнфорд, Дэвид Перрон.

Также Тарасенко отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что хет-трик Капризова помог «Миннесоте» разгромить «Аризону».

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