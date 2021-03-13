Большунов рассказал о желании потренироваться с Клебо

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Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал соперничество с норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо.

«Чтобы победить Йоханнеса Клебо, мне нужно ещё немного потренироваться. Было бы неплохо, если бы удалось потренироваться с ним вместе, чтобы в будущем навязать ему борьбу в финишном спурте», — приводит слова Большунова РИА Новости.

Лыжник отмечает, что немного скучал по Клебо в первой части сезона.

«Йоханнес является моим главным соперником, которого я хочу обыгрывать в каждой гонке, но не всегда это получается, потому что многие из них заканчиваются спринтерскими разборками, где Клебо на данный момент лучший», — добавил россиянин.

Йоханнес Клебо выступил на первом этапе Кубка мира в финской Руке, но после пропускал кубковые старты из-за опасения заболеть коронавирусом. Норвежский лыжник вернулся на этапе в шведском Фалуне, а затем выступил на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

Ранее Клебо высказался о скандале в марафоне на ЧМ по лыжным видам спорта.

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