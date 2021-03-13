Большунов пошутил о социальной дистанции перед финалом КМ по лыжным гонкам

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал скандальный инцидент с норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо на финише марафона в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Уже отошёл от чемпионата мира. Это осталось всё в Оберстдорфе. После финиша гонки был момент, когда было много эмоций, был очень сильно расстроен, но это продолжалось недолго. Когда приехали в Швейцарию, мысли уже были об этапе Кубка мира и о том, как показать хороший результат на этих соревнованиях», — приводит слова Большунова РИА «Новости».

Большунов пошутил, что в гонках финала Кубка мира не будет нарушать социальную дистанцию.

«Стратегия в гонках финала Кубка мира будет одна — не нарушать социальную дистанцию, держаться от всех хотя бы на полтора метра, чтобы не было никаких казусов», — добавил он.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста сборной России Клебо дисквалифицировали, а Большунову присудили серебряную медаль. Победу в итоге одержал другой норвежский лыжник — Эмиль Иверсен.

Финал Кубка мира пройдёт 13 и 14 марта в Швейцарии.

Ранее Клебо высказался о скандале в марафоне на ЧМ по лыжным видам спорта.