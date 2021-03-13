Большунов рассказал, почему считает нынешний лыжный сезон успешным

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Российский лыжник Александр Большунов высказал мнение о своих результатах в сезоне-2020/21.
Большунов рассказал, почему считает нынешний лыжный сезон успешным
  • globallookpress.com

«Сезон хороший, потому что есть золотая медаль чемпионата мира, до этого её не было. Поэтому сезон я считаю успешным», — приводит слова Большунова ТАСС.

Он отметил, что ему не хватало соперничества с норвежцем Йоханнесом Клебо по ходу сезона в Кубке мира, часть этапов которого сборная Норвегии пропустила из-за опасений вызванных пандемией коронавирусной инфекции.

«Да, немного скучал, потому что он является главным соперником, которого я хочу обыгрывать в каждой гонке, но не всегда это получается, потому что в спринтерских разборках он пока лучше», — добавил Большунов.

24-летний россиянин в нынешнем сезоне стал победителем общего зачёта Кубка мира, а  на чемпионате мира завоевал золото в скиатлоне, бронзу — в командном спринте и марафоне и серебро в эстафете.

Ранее Большунов заявил, что для него приоритетом на следующий сезон станет Олимпиада, а не КМ.

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