Лыжник Большунов заявил, что для него приоритетом на следующий сезон станет Олимпиада, а не КМ

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Российский лыжник Александр Большунов рассказал, что в следующем сезоне поставит в приоритет Олимпийские игры в Пекине а не выступления на Кубке мира.
Лыжник Большунов заявил, что для него приоритетом на следующий сезон станет Олимпиада, а не КМ
  • globallookpress.com

«Буду ли я думать об общем зачёте? Возможно, почему нет? Но главная цель — Олимпийские игры, она и золотая медаль на них будут приоритетом, а общий зачёт Кубка мира и «Тур де Ски» — будут на втором плане», — приводит слова Большунова ТАСС.

Он отметил, что ещё не обсуждал с тренером план подготовки к Олимпиаде.

«Думаю, он останется приблизительно таким же, как в предыдущие годы за исключением отдельных тренировок, которые предстоит сделать в преддверии Олимпийских игр», — добавил лыжник.

В сезоне-2020/21 Большунов стал победителем общего зачёта Кубка мира.

Игры-2022 пройдут в Пекине 4—20 февраля. Для 24-летнего россиянина эта Олимпиада станет второй в карьере — в 2018 году в Пхёнчхане он завоевал три серебра и бронзу.

Ранее сообщалось, что в FIS считают неизбежным повторение инцидентов, подобных ситуации с Большуновым и Клебо на финише марафона на ЧМ.

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