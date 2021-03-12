В FIS считают неизбежным повторение инцидентов, подобных ситуации с Большуновым и Клебо

Технический делегат Международной федерации лыжного спорта (FIS) Аллан Серрано объяснил неизбежность инцидентов, подобных тому, который произошёл между россиянином Александром Большуновым и норвежцем Йоханнесом Клебо на финише марафона на чемпионате мира.

«Никому не хочется, чтобы гонки заканчивались скандалами. Но можно ли изменить правила так, чтобы подобные инциденты на финише прекратились? Я не вижу такой возможности. Просто не знаю, что можно прописать в дополнении, чтобы правила были более понятными», — приводит слова Серрано Threshold.

По его словам, при попытке обгона соперника лыжникам приходится отступать, так как слишком мало времени и места на трассе.

«Клебо должен был оставить себе пространство для отступления. Он наверняка понимал, что его там могут зажать», — добавил Серрано.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал Эмиль Иверсен.

Ранее тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что у него нет никакой радости от отзыва апелляции на дисквалификацию Клебо.