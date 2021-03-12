Бородавко — об отзыве апелляции на дисквалификацию Клебо: никакой радости нет

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал решение сборной Норвегии отозвать апелляцию на результаты марафона на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе по просьбе норвежского лыжника Йоханнеса Хёсфлота Клебо.
Бородавко — об отзыве апелляции на дисквалификацию Клебо: никакой радости нет
  • Reuters

«Никакой радости нет, потому что из-за этой ситуации проиграли оба — и Александр Большунов, и Йоханнес Клебо. Александр способный ученик, он быстро учится на своих ошибках. Похожая ситуация была в Лахти во время эстафеты. Большунов тогда получил дисквалификацию, было много эмоций. Сейчас он всё сделал правильно с тактической точки зрения», — приводит слова Бородавко «Советский спорт».

Также тренер оценил просьбу Клебо.

«Клебо — джентльмен? Говорить можно сколько угодно, соревнуйся честно — и никаких проблем не будет», — добавил он.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне российский лыжник Александр Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста сборной России Клебо дисквалифицировали, а Большунову присудили серебряную медаль. Победу в итоге одержал другой норвежский лыжник — Эмиль Иверсен.

Ранее российские болельщики оценили просьбу Клебо отозвать апелляцию на результаты марафона на ЧМ.

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