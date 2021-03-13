Хашпаков решением судей победил Хульма на ACA 119
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- © Эльдар Хашпаков
Поединок продолжался все три раунда. Судьи единогласно отдали победу Хашпакову — 30:27, 30:27, 30:27.
Для российского бойца эта победа стала 11-й за карьеру в смешанных единоборствах при трёх поражениях. Хульм потерпел третье поражение при восьми победах.
В других поединках основного карда Ибрагим Магомедов победил Ирвинга Ромеро-Мачадо единогласным решением судей, а Анатолий Бойко взял верх над Муратом Тляруковым единогласным решением судей.
В андеркарде турнира Махочи Сагитов победил Нилтона Гавиао техническим нокаутом в первом раунде, Аркадий Осипян взял верх над Альбердом Жапуевым удушающим приёмом в первом раунде, Алдан Ибрагимов одержал победу над Владимиром Фединым удушающим приёмом в первом раунде, Уолтер Перейра победил Николая Бабкина удушающим приёмом во втором раунде.
Ранее сообщалось, что Емельяненко вернул проспоренный Mercedes президенту бойцовского клуба «Ахмат».