«Зенит» проиграл «Олимпиакосу» в баскетбольной Евролиге

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Петербургский «Зенит» потерпел поражение от греческого «Олимпиакоса» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
«Зенит» проиграл «Олимпиакосу» в баскетбольной Евролиге
  • globallookpress.com

Встреча, прошедшая в Пирее, завершилась со счётом 75:61 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Зенита» стал Кевин Пангос, набравший 20 очков. Ещё 11 очков команде принёс Алекс Пойтресс. Матеуш Понитка оформил дабл-дабл из десяти очков и 11 подборов.

В составе «Олимпиакоса» 16 очков набрал Вассилис Спанулис. По 13 очков в активе Александара Везенкова и Шакила Маккиссика.

Следующим соперником «Зенита» станет испанская «Баскония». Матч состоится в Санкт-Петербурге 18 марта.

Ранее сообщалось, что «Химки» потерпели поражение от «Црвены Звезды» в Евролиге.

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