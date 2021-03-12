«Зенит» проиграл «Олимпиакосу» в баскетбольной Евролиге
- globallookpress.com
Встреча, прошедшая в Пирее, завершилась со счётом 75:61 в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком «Зенита» стал Кевин Пангос, набравший 20 очков. Ещё 11 очков команде принёс Алекс Пойтресс. Матеуш Понитка оформил дабл-дабл из десяти очков и 11 подборов.
В составе «Олимпиакоса» 16 очков набрал Вассилис Спанулис. По 13 очков в активе Александара Везенкова и Шакила Маккиссика.
Следующим соперником «Зенита» станет испанская «Баскония». Матч состоится в Санкт-Петербурге 18 марта.
Ранее сообщалось, что «Химки» потерпели поражение от «Црвены Звезды» в Евролиге.