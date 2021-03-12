Черевченко — о победе над «Ростовом»: ребята бились за три очка
- РИА Новости
«Лёгких побед не бывает. Ребята бились за три очка. Понятно, что поле и погодные условия одинаковы для всех. Обе команды старались упростить игру, чтобы с этим всем совладать. Футболистов просили перед игрой, чтобы они делали поправки на условия в своих действиях, действовали проще», — приводит слова Черевченко «Матч ТВ».
«Химки», завершавшие матч вдесятером, победили «Ростов» благодаря голу с пенальти в начале второго тайма.
Ранее сообщалось, что, по мнению Карпина, в матче «Ростова» с «Химками» победил антифутбол.