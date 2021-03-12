Тренер извинился за результат российских биатлонисток в спринте на этапе КМ в Нове-Место

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов прокомментировал выступление своих подопечных в спринтерской гонке на 7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

«Прошу прощения у всех болельщиков, руководства. Вот такие мы на сегодняшний день. Всё было нормально, люди восстанавливались, но вот так получилось. Я прошу прощения за всех спортсменов», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».

Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова, допустившая один промах и занявшая 25-е место с отставанием от победительницы в 1 минуту 20,4 секунды. Лариса Куклина с одним промахом стала 42-й (+ 1:34,3), Светлана Миронова с тремя промахами — 52-й (+ 1:48,6), Ульяна Кайшева с четырьмя промахами — 57-й (+ 1:57,8), Евгения Павлова с тремя промахами — 65-й (+ 2:09,3), а Ирина Казакевич с тремя промахами — 81-й (+ 2:34,8).