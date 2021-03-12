ПСЖ объявил о продлении контракта с ди Марией
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Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 33-летним хавбеком рассчитано до лета 2022 года и включает в себя пункт о продлении ещё на один сезон.
Ди Мария играет за ПСЖ с 2015 года и вместе с клубом по три раза выиграл Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции а также Кубок французской лиги. В его активе 87 голов и 104 голевые передачи в 248 матчах.
Ранее появилась информация, что агент обсудил с президентом «Реала» возможное возвращение Роналду.