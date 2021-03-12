Генменеджер «Тампы» рассказал, когда ожидается возвращение Кучерова на лёд

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Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен Брисбуа рассказал о восстановлении российского форварда Никиты Кучерова после перенесённой операции на бедре.
Генменеджер «Тампы» рассказал, когда ожидается возвращение Кучерова на лёд
  • Reuters

«Кучеров готовится вернуться к игре к началу плей-офф. Он приступил к тренировкам на льду. Это длительный процесс восстановления», — приводит слова Брисбуа журналист агентства AP Стивен Уайно в своём Twitter.

Российский нападающий перенёс операцию в декабре 2020 года. По итогам прошлого сезона «Тампа» завоевала свой второй в истории Кубок Стэнли. Кучеров набрал 85 (33 + 52) очков в регулярном чемпионате и 34 (7 + 27) очка — в плей-офф.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал возвращение Панарина в команду.

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