Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал возвращение Панарина в команду

Короткая ссылка
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал возвращение российского нападающего Артемия Панарина к тренировкам с командой.

«Мы рады, что Артемий Панарин снова с нами. Мы не знаем, когда он будет играть. Конечно, физически Артемий готов. Но я хочу, чтобы мы просто двигались дальше. Мы очень рады, что он вернулся. Ребята были очень воодушевлены появлением Панарина и счастливы видеть на льду», — приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ.

Тренер отмечает, что партнёры по команде поддерживают Панарина в сложившейся ситуации.

«Никто не спрашивал, что происходит. Все ребята его поддерживают. Они понимают ситуацию, с которой было легче справиться из-за того, что у него отличные отношения со всеми партнерами», — добавил он.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ российский нападающий провёл 14 матчей и набрал 18 очков.

Ранее хоккейный тренер Андрей Назаров рассказал, как Артемий Панарин избил 18-летнюю девушку в 2011 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить