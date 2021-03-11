Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал возвращение Панарина в команду

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал возвращение российского нападающего Артемия Панарина к тренировкам с командой.

«Мы рады, что Артемий Панарин снова с нами. Мы не знаем, когда он будет играть. Конечно, физически Артемий готов. Но я хочу, чтобы мы просто двигались дальше. Мы очень рады, что он вернулся. Ребята были очень воодушевлены появлением Панарина и счастливы видеть на льду», — приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ.

Тренер отмечает, что партнёры по команде поддерживают Панарина в сложившейся ситуации.

«Никто не спрашивал, что происходит. Все ребята его поддерживают. Они понимают ситуацию, с которой было легче справиться из-за того, что у него отличные отношения со всеми партнерами», — добавил он.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ российский нападающий провёл 14 матчей и набрал 18 очков.

Ранее хоккейный тренер Андрей Назаров рассказал, как Артемий Панарин избил 18-летнюю девушку в 2011 году.