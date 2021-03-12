ТАСС: УЕФА отказал РФС в переносе матча со сборной Мальты

В Российском футбольном союзе (РФС) ответили на вопрос о возможном переносе матча отборочного цикла чемпионата мира 2022 года со сборной Мальты.

«УЕФА уведомил РФС о том, что матч между сборными Мальты и России пройдёт в намеченные сроки в Та-Кали. При этом РФС предлагал обменяться кругами и провести первую игру в Сочи, а вторую на Мальте», — приводит слова представителя РФС ТАСС.

Матч между Мальтой и Россией запланирован на 24 марта. В прессе появилась информация, что игра может быть отменена из-за коронавирусных ограничений на острове.

Ранее на Мальте оценили возможность проведения матча со сборной России.