В FIS прокомментировали отзыв апелляции на дисквалификацию Клебо
- Reuters
«Результат марафона теперь является официальным», — приводит слова представителя FIS ТАСС.
На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне российский лыжник Александр Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.
После протеста сборной России Клебо дисквалифицировали, а Большунову присудили серебряную медаль. Победу в итоге одержал норвежский лыжник Эмиль Иверсен.
Ранее российские болельщики оценили просьбу Клебо отозвать апелляцию на результаты марафона на ЧМ.