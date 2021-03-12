В FIS прокомментировали отзыв апелляции на дисквалификацию Клебо

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) отреагировали на решение сборной Норвегии отозвать апелляцию на результаты марафона на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе по просьбе норвежского лыжника Йоханнеса Хёсфлота Клебо.

«Результат марафона теперь является официальным», — приводит слова представителя FIS ТАСС.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне российский лыжник Александр Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста сборной России Клебо дисквалифицировали, а Большунову присудили серебряную медаль. Победу в итоге одержал норвежский лыжник Эмиль Иверсен.

Ранее российские болельщики оценили просьбу Клебо отозвать апелляцию на результаты марафона на ЧМ.