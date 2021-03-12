В Госдуме отреагировали на падение России в таблице коэффициентов УЕФА

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Депутат Государственной думы Российской Федерации Игорь Лебедев прокомментировал падение России на восьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В Госдуме отреагировали на падение России в таблице коэффициентов УЕФА
  • РИА Новости

«Новость страшная для всех любителей футбола. Казалось, что только вчера боролись с Португалией за шестое место, а сегодня самая нефутбольная страна в Европе обошла нас в рейтинге. Кто виноват и что делать? Над этими вопросами билось всё разумное общество сотни лет, но пока не нашло ответа», — приводит слова Лебедева «Чемпионат».

По мнению депутата, нет никаких признаков того, чтобы пошёл рост футбола в России.

«Комплекс проблем очень большой, но если ими заниматься, то всё можно исправить», — добавил он.

После победы амстердамского «Аякса» над «Янг Бойз» из швейцарского Берна (3:0) коэффициент Нидерландов по сумме пяти последних сезонов увеличился до 38,400 балла. Россия имеет в своём активе 38,382 балла. Таким образом, Нидерланды обошли Россию в таблице коэффициентов УЕФА.

Ранее стало известно расписание матчей 1/4 финала Кубка России по футболу.

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