Федерер прокомментировал отказ от участия в турнире в Дубае

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Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился планами на сезон после отказа от участия в предстоящем турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP-500 в Дубае.
Федерер прокомментировал отказ от участия в турнире в Дубае
  • Reuters

«В течение ближайших четырёх месяцев до Уимблдона нам с командой нужно разобраться в расписании и распределить время на фитнес, реабилитацию и теннис. Мне нужно доработать ещё пять-шесть недель занятий фитнесом», — приводит слова Федерера Tennis Head.

Турнир ATP-500 в Дубае стартует 15 марта.

Роджер Федерер — 20-кратный победитель турниров Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Федерер выиграл первый матч после годичного перерыва.

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