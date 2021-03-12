Федерер прокомментировал отказ от участия в турнире в Дубае
- Reuters
«В течение ближайших четырёх месяцев до Уимблдона нам с командой нужно разобраться в расписании и распределить время на фитнес, реабилитацию и теннис. Мне нужно доработать ещё пять-шесть недель занятий фитнесом», — приводит слова Федерера Tennis Head.
Турнир ATP-500 в Дубае стартует 15 марта.
Роджер Федерер — 20-кратный победитель турниров Большого шлема.
Ранее сообщалось, что Федерер выиграл первый матч после годичного перерыва.