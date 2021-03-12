Вратарь «Вашингтона» Самсонов сделал первую результативную передачу в НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Вратарь «Вашингтона» Самсонов сделал первую результативную передачу в НХЛ
  • Reuters
  • © Eric Hartline-USA TODAY Sports

Встреча проходила на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счётом 5:3.

В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Александр Овечкин, Конор Шири, Джон Карлсон и Ник Дауд (2).

В составе «Филадельфии» — российский защитник Иван Проворов, Трэвис Конечны и Скотт Лотон.

Российский вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов совершил 30 спасений и отдал одну результативную передачу.

Таким образом, Самсонов сделал первую результативную передачу в НХЛ.

Ранее сообщалось, что шайба Капризова помогла «Миннесоте» победить «Вегас» в матче НХЛ.

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