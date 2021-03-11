Тихонов — о результатах российских биатлонистов: со всех надо содрать три шкуры

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на результаты российских биатлонистов в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове-Место.

«После таких выступлений у меня язык отнялся. Это не изнеможение, просто ребята, мне кажется, не добрали в объёмах и скоростно-силовой работе во время подготовительного периода. Заметьте, никто не может дать нормальные оценки происходящего: ни сами спортсмены, ни тренеры. Потому что они все готовились по-разному», — цитирует Тихонова Sport24.

Он отметил, что российская команда ему на данный момент напоминает сборную области. По его словам, отечественные спортсмены просто не могут воплотить свои стремления в результаты. Эксперт также считает, что Логинов, Халили и Латыпов обязаны бороться за высокие места.

«С них всех надо содрать три шкуры, чтобы они работали грузчиками, зарабатывали сами, как это делала Кайса Мякяряйнен. Там нет таких поблажек, нет 14 институтов физкультуры. У нас всё это имеется, но нет тренеров, нет специалистов. Ну о чём мы говорим вообще?» — добавил Тихонов.

Лучшим из россиян в спринте стал Матвей Елисеев, который занял 16-е место.

Ранее сообщалось, что француз Кентен Фийон Майе выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Нове-Место.