Иверсен: несправедливо, что у Клебо отобрали золото в лыжном марафоне

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен подвёл итоги марафона на 50 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«После драматичного финала чемпионата мира у меня наконец-то появилось время, чтобы подвести итоги. Я невероятно горжусь своим выступлением в масс-старте и счастлив, что мне всё-таки удалось показать свой лучший результат. Мне кажется несправедливым, что у Йоханнеса, самого честного лыжника, отобрали золото таким образом», — написал Иверсен в своём Instagram.

Он также поблагодарил и поздравил Клебо, который, по его мнению, показал, что является великим спортсменом и отличным товарищем. Кроме того, Иверсен отметил, что Клебо доказал, что является лучшим лыжником мира не только на коротких дистанциях.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Йоханнесом Клебо за победу в марафоне Александр Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал Иверсен.

Ранее норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд выразил мнение, что Клебо задел Большунова на финише лыжного марафона.