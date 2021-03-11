Легрейд: вроде бы Клебо задел Большунова в лыжном марафоне

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд высказался о скандальном эпизоде в лыжном марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе между соотечественником Йоханнесом Клебо и россиянином Александром Большуновым.

«Я потом посмотрел финиш. Это что-то потрясающее, настоящая драма. Сложно сказать, кто прав. Вроде Большунов был первым, а Клебо его задел. Это всё непросто. Думаю, в произошедшем виноваты оба. Обидно, что мы все не увидели хорошего противостояния на финише», — сказал Легрейд в эфире «Матч ТВ».

По его словам, он был бы в бешенстве, если бы ему сломали палку на финише. При этом Легрейд считает, что в произошедшем виноваты оба спортсмена.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Александр Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал другой норвежский спортсмен — Эмиль Иверсен.

Ранее Йоханнес Бё выразил мнение, что Клебо заслужил золото в лыжном марафоне.