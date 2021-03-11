ЦСКА проиграл «Олимпии Милан» в баскетбольной Евролиге

Московский ЦСКА потерпел поражение от итальянской команды «Олимпия Милан» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча прошла в Москве и завершилась в пользу гостей — 84:76.

Самым результативным в составе победителей стал Кевин Пантер, который набрал 30 очков. У армейцев 21 балл в свой актив записал Майк Джеймс, а также дабл-дабл из 20 очков и десяти подборов оформил Торнике Шенгелия.

В следующем матче Евролиги ЦСКА сыграет с мадридским «Реалом». Встреча состоится 18 марта.

Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» вышел в четвертьфинал баскетбольного Еврокубка.