ЦСКА проиграл «Олимпии Милан» в баскетбольной Евролиге
- @OlimpiaMI1936
Встреча прошла в Москве и завершилась в пользу гостей — 84:76.
Самым результативным в составе победителей стал Кевин Пантер, который набрал 30 очков. У армейцев 21 балл в свой актив записал Майк Джеймс, а также дабл-дабл из 20 очков и десяти подборов оформил Торнике Шенгелия.
В следующем матче Евролиги ЦСКА сыграет с мадридским «Реалом». Встреча состоится 18 марта.
Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» вышел в четвертьфинал баскетбольного Еврокубка.