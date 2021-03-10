«Локомотив-Кубань» вышел в четвертьфинал баскетбольного Еврокубка

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Краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл итальянский «Тренто» в матче шестого тура группового этапа баскетбольного Еврокубка.
«Локомотив-Кубань» вышел в четвертьфинал баскетбольного Еврокубка
  • © РИА Новости

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась в пользу хозяев — 100:86.

В составе российской команды 26 очков набрал Миндаугас Кузминскас, а его партнёр по команде Мантас Калниетис оформил дабл-дабл из 21 очка и десяти результативных передач. У гостей дабл-даблы в свой актив записали Джакори Уильямс (27 очков и десять подборов) и Гари Браун (12 очков и десять передач).

Таким образом, «Локомотив» вышел в четвертьфинал турнира.

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Алексея Шведа не спас «Химки» от проигрыша «Альбе» в матче баскетбольной Евролиги.

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