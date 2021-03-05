Дабл-дабл Шведа не спас «Химки» от проигрыша «Альбе» в матче баскетбольной Евролиги

Подмосковные «Химки» потерпели поражение от берлинской «Альбы» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Мытищах, завершилась со счётом 100:81 в пользу гостей.

Самым результативным игроком «Химок» стал Джордан Мики, набравший 29 очков. Алексей Швед оформил дабл-дабл из 15 очков и 12 ассистов. Ещё 12 очков команде принёс Эррик Макколум.

В составе «Альбы» 36 очков набрал Маркус Пер Эрикссон. По 18 очков набрали Симоне Фонтеккио и Люк Сикма.

Следующим соперником «Химок» станет сербская «Црвена Зведа». Матч пройдёт в Белграде 11 марта.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл «Анадолу Эфес» в Евролиге с разницей в 30 очков.