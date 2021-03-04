ЦСКА проиграл «Анадолу Эфес» в Евролиге с разницей в 30 очков

Московский ЦСКА потерпел поражение от турецкого «Анадолу Эфес» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Стамбуле, завершилась со счётом 100:70 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком ЦСКА стал Торнике Шенгелия, набравший 14 очков. Ещё десять очков команде принёс Йоханнес Фойгтман.

В составе «Анадолу Эфес» 21 очко набрал Василие Мичич. 14 очков набрал Сертач Шанлы. 12 очков — в активе Криса Синглтона. По 11 очков набрали Шейн Ларкин, Родриг Бьёбуа и Крунослав Симон.

Для ЦСКА это поражение стало крупнейшим для московской команды в Евролиге. Прежний антирекорд был установлен в 2013 году. Тогда армейцы с разницей в 26 очков уступили турецкому «Фенербахче».

Следующим соперником ЦСКА станет «Олимпия Милан». Матч пройдёт в Москве 11 марта.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проиграл «Реалу» в баскетбольной Евролиге.