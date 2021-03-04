«Зенит» проиграл «Реалу» в баскетбольной Евролиге

Короткая ссылка
Петербургский «Зенит» потерпел поражение от мадридского «Реала» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
«Зенит» проиграл «Реалу» в баскетбольной Евролиге
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 75:71 в пользу гостей.

Самым результативным игроком «Зенита» стал Кевин Пангос, набравший 14 очков. Ещё 12 очков команде принёс Билли Бэрон.

В составе «Реала» 16 очков набрал Уолтер Таварен. Габриэль Дек записал в свой актив 15 очков.

Следующим соперником «Зенита» станет греческий «Олимпиакос». Матч пройдёт в Пирее 12 марта.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Маккаби» в баскетбольной Евролиге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить