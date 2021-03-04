«Зенит» проиграл «Реалу» в баскетбольной Евролиге

Петербургский «Зенит» потерпел поражение от мадридского «Реала» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 75:71 в пользу гостей.

Самым результативным игроком «Зенита» стал Кевин Пангос, набравший 14 очков. Ещё 12 очков команде принёс Билли Бэрон.

В составе «Реала» 16 очков набрал Уолтер Таварен. Габриэль Дек записал в свой актив 15 очков.

Следующим соперником «Зенита» станет греческий «Олимпиакос». Матч пройдёт в Пирее 12 марта.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Маккаби» в баскетбольной Евролиге.