«Зенит» проиграл «Реалу» в баскетбольной Евролиге
- РИА Новости
- © Александр Гальперин
Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 75:71 в пользу гостей.
Самым результативным игроком «Зенита» стал Кевин Пангос, набравший 14 очков. Ещё 12 очков команде принёс Билли Бэрон.
В составе «Реала» 16 очков набрал Уолтер Таварен. Габриэль Дек записал в свой актив 15 очков.
Следующим соперником «Зенита» станет греческий «Олимпиакос». Матч пройдёт в Пирее 12 марта.
Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Маккаби» в баскетбольной Евролиге.