Буров: давно так не волновался, как на этом ЧМ

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Российский фристайлист Максим Буров поделился эмоциями от завоевания золотых медалей в командной акробатике на чемпионате мира в Алма-Ате.
Буров: давно так не волновался, как на этом ЧМ
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«Естественно, что испытываем хорошие чувства. Мы справились, выиграли сегодня. Было очень волнительно, поскольку соперники задали высочайшую планку. Я доволен этим чемпионатом мира. Самое главное — что он состоялся, спасибо всем специалистам, тренерам, Федерации фристайла России. Сегодня самым сложным было не подвести команду. Да, мы допустили ошибки, но и соперники также ошибались, получилось так, что обыграли их. Когда был последний прыжок, то ощущал волнение. Даже дрожь по телу прошла. Я давно так не волновался, как на этом чемпионате мира. Впереди ещё есть старты. Нервирует ли финал Кубка мира и досрочная победа? Нет. Старты — и старты, досрочно — хорошо. Стартую и не беру в голову. Есть только я, трамплин и тренер», — сказал Буров, слова которого цитирует пресс-служба Федерации фристайла России.

На чемпионате мира в Алма-Ате россиянин завоевал две золотые медали — в индивидуальной и командной акробатике.

Ранее сообщалось, что российские фристайлисты завоевали золото ЧМ в смешанных соревнованиях.

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