КХЛ представила расписание второго раунда Кубка Гагарина 2021 года

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Континентальная хоккейная лига представила расписание второго раунда Кубка Гагарина 2021 года.
КХЛ представила расписание второго раунда Кубка Гагарина 2021 года
  • Pixabay

Расписание второго раунда Кубка Гагарина 2021 года можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

17, 19, 21, 23, 25*, 27*, 29* марта — ЦСКА — «Локомотив», серия с участием «Ак Барса».

18, 20, 22, 24, 26*, 28*, 30* марта — СКА — «Динамо» Москва, серия с участием «Авангарда».

Напомним, что в настоящий момент во второй раунд Кубка Гагарина вышли московские ЦСКА и «Динамо», петербургский СКА, ярославский «Локомотив», казанский «Ак Барс» и омский «Авангард».

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Спартак» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.

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