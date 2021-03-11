КХЛ представила расписание второго раунда Кубка Гагарина 2021 года

Континентальная хоккейная лига представила расписание второго раунда Кубка Гагарина 2021 года.

Расписание второго раунда Кубка Гагарина 2021 года можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

17, 19, 21, 23, 25*, 27*, 29* марта — ЦСКА — «Локомотив», серия с участием «Ак Барса».

18, 20, 22, 24, 26*, 28*, 30* марта — СКА — «Динамо» Москва, серия с участием «Авангарда».

Напомним, что в настоящий момент во второй раунд Кубка Гагарина вышли московские ЦСКА и «Динамо», петербургский СКА, ярославский «Локомотив», казанский «Ак Барс» и омский «Авангард».

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Спартак» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.