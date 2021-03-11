Нападающие ЦСКА и «Спартака» вызваны в олимпийскую сборную Аргентины

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Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий на правах аренды за «Беневенто», а также нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе вызваны в олимпийскую сборную Аргентины.
Нападающие ЦСКА и «Спартака» вызваны в олимпийскую сборную Аргентины
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Как сообщает официальный Twitter сборной Аргентины, 26 и 29 марта аргентинская команда проведёт гостевые товарищеские матчи против сборной Японии.

В нынешнем сезоне Гайч принял участие в 13 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) за ЦСКА и отдал одну результативную передачу, также нападающий сыграл за «Беневенто» в трёх матчах итальянской Серии A и забил один мяч. Понсе в 19 матчах РПЛ забил девять мячей и отдал одну результативную передачу.

После 21-го тура РПЛ на первом месте в турнирной таблице расположился петербургский «Зенит» с 42 очками. На втором месте идёт ЦСКА с 40 очками. На третьем — «Спартак» с 38 очками.

Ранее сообщалось, что Акинфеев отправится с ЦСКА на матч РПЛ с «Арсеналом».

 

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