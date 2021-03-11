Защитник «Рейнджерс» поддержал Панарина после возвращения в команду

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Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Линдгрен прокомментировал возвращение российского нападающего Артемия Панарина к тренировкам с командой.
Защитник «Рейнджерс» поддержал Панарина после возвращения в команду
  • Reuters
  • © Charles LeClaire-USA TODAY Sports

«Артемий Панарин однозначный лидер. Все молодые игроки «Нью-Йорк Рейнджерс» на него смотрят. В раздевалке Артемий всегда создаёт настроение и всех подбадривает. Нам не хватало его на льду, но он также даёт очень многое команде вне льда. Панарин потрясающий одноклубник», — приводит слова Линдгрена официальный сайт НХЛ.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ российский нападающий провёл 14 матчей и набрал 18 очков.

Ранее хоккейный тренер Андрей Назаров рассказал, как Артемий Панарин избил 18-летнюю девушку в 2011 году.

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