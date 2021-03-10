«Атлетико» одержал волевую победу над «Атлетиком» в матче Примеры
- Reuters
Игра состоялась в Мадриде и завершилась в пользу хозяев — 2:1.
Гости вышли вперёд на 21-й минуте благодаря голу Икера Муньяина. В компенсированное к первому тайму время Маркос Льоренте сравнял счёт, а на 51-й минуте Луис Суарес реализовал пенальти и вывел лидеров чемпионата вперёд.
«Атлетико» с 62 очками в активе возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, а «Атлетик» (33) находится на восьмой позиции.
Ранее сообщалось, что «Реал» на последних минутах добился ничьей с «Атлетико» в матче Примеры.