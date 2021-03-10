«Атлетико» одержал волевую победу над «Атлетиком» в матче Примеры

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Мадридский «Атлетико» взял верх над «Атлетиком» из Бильбао в матче 18-го тура испанской футбольной Примеры.
«Атлетико» одержал волевую победу над «Атлетиком» в матче Примеры
  • Reuters

Игра состоялась в Мадриде и завершилась в пользу хозяев — 2:1.

Гости вышли вперёд на 21-й минуте благодаря голу Икера Муньяина. В компенсированное к первому тайму время Маркос Льоренте сравнял счёт, а на 51-й минуте Луис Суарес реализовал пенальти и вывел лидеров чемпионата вперёд. 

«Атлетико» с 62 очками в активе возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, а «Атлетик» (33) находится на восьмой позиции.

Ранее сообщалось, что «Реал» на последних минутах добился ничьей с «Атлетико» в матче Примеры.

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