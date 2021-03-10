СКА одолел минское «Динамо» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

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Петербургский СКА в овертайме одержал победу над минским «Динамо» в пятом матче серии 1/4 финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА одолел минское «Динамо» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
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Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась в пользу хозяев — 4:3.

В основное время в составе армейцев дубль оформил Эмиль Галимов, а также один раз отличился Кирилл Марченко. Победную же шайбу в овертайме забросил Антон Бурдасов. У гостей дважды голами отметился Павел Варфоломеев и один раз забил Денис Мосалёв.

СКА выиграл серию со счётом 4:1, а в следующем раунде плей-офф встретится с московским «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Авангард» победил «Автомобилист» и выиграл серию 1/4 финала Востока плей-офф КХЛ.

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