Агент Кутепова допустил, что футболист может летом покинуть «Спартак»

Дамиано Драго, агент защитника московского «Спартака» Ильи Кутепова, допустил, что его клиент может летом сменить клуб.

«Могу сказать, что Илья сейчас игрок «Спартака». То, что у него было в октябре с предыдущим генеральным директором, — это в прошлом. В этом сезоне в «Спартаке» было много изменений, поэтому пока я предпочитаю не говорить о людях, которых больше нет в клубе. Но, возможно, летом рассмотрим варианты», — цитирует Драго «Спорт-Экспресс».

В этом сезоне Кутепов провёл 11 матчей за «Спартак». Он выступает в составе красно-белых с 2012 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака-2» Роман Пилипчук в ближайшее время покинет свой пост.