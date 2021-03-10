Агент Кутепова допустил, что футболист может летом покинуть «Спартак»

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Дамиано Драго, агент защитника московского «Спартака» Ильи Кутепова, допустил, что его клиент может летом сменить клуб.
Агент Кутепова допустил, что футболист может летом покинуть «Спартак»
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Могу сказать, что Илья сейчас игрок «Спартака». То, что у него было в октябре с предыдущим генеральным директором, — это в прошлом. В этом сезоне в «Спартаке» было много изменений, поэтому пока я предпочитаю не говорить о людях, которых больше нет в клубе. Но, возможно, летом рассмотрим варианты», — цитирует Драго «Спорт-Экспресс».

В этом сезоне Кутепов провёл 11 матчей за «Спартак». Он выступает в составе красно-белых с 2012 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака-2» Роман Пилипчук в ближайшее время покинет свой пост.

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