«Металлург» разгромил «Барыс» в серии плей-офф Кубка Гагарина
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Матч, проходивший на «Арене Металлург» в Магнитогорске, завершился со счётом 5:1 в пользу хозяев.
В составе победителей шайбы забросили Сергей Мозякин, Николай Прохоркин (16), Николай Голдобин, Тэйлор Бек и Деннис Расмуссен. У «Барыса» отличился Кёртис Волк.
Счёт в серии стал 3:2 в пользу «Металлурга». Следующая встреча пройдёт в Нур-Султане 12 марта.
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