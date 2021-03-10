«Металлург» разгромил «Барыс» в серии плей-офф Кубка Гагарина

В первом раунде серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский «Металлург» одержал победу над казахстанским «Барысом».

Матч, проходивший на «Арене Металлург» в Магнитогорске, завершился со счётом 5:1 в пользу хозяев.

В составе победителей шайбы забросили Сергей Мозякин, Николай Прохоркин (16), Николай Голдобин, Тэйлор Бек и Деннис Расмуссен. У «Барыса» отличился Кёртис Волк.

Счёт в серии стал 3:2 в пользу «Металлурга». Следующая встреча пройдёт в Нур-Султане 12 марта.

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