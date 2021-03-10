Агент Селюк: на смену Месси и Роналду пришли Холанд и Мбаппе

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о нынешней форме нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Есть такое понятие — престарелые звёзды. Время не обманешь, в этот период, увы, сейчас вошли и два великих игрока в истории футбола — Месси и Роналду», — цитирует агента «Советский спорт».

Он отметил, что эти футболисты уже в большей степени являются коммерческими проектами для своих клубов, чем людьми, способными выигрывать матчи.

«На смену Месси и Роналду пришли новые молодые звёзды Холанд и Мбаппе», — добавил Селюк.

Ранее сотрудник «Порту» оскорбил Роналду после матча Лиги чемпионов с «Ювентусом».