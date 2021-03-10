Менеджер Яна рассказал о проблемах российского бойца при подготовке к поединку со Стерлингом

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Менеджер экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна Саят Абдрахманов рассказал о просчётах российского бойца в поединке с Алджэмейном Стерлингом.
Менеджер Яна рассказал о проблемах российского бойца при подготовке к поединку со Стерлингом
  • Reuters

«Пётр не всегда придерживался тактики, плана, свой уровень он не показал и свои максимальные кондиции. Слишком был пассивен в начале боя. Понятно, что надо было дать Стерлингу вымахаться. Было видно, что он на первый раунд очень большую ставку сделал, а Пётр обычно медленно начинает, собирает информацию о сопернике и лишь потом начинает раскачиваться. Часто он отходил назад, принимал серию атак Стерлинга, а сам даже одиночным ударом не отвечал, хотя Алджэмейн оставался в позиции для контратаки. Мы не планировали, что Пётр будет бороться, по крайней мере, первые два раунда. Но у него всегда это в голове сидело, он хотел доказать, что борьба у него лучше», — сказал менеджер в интервью YouTube-каналу «Разрешите вас перебить».

Также Абдрахманов добавил, что подготовка к бою со Стерлингом не получилась полноценной.

«В АTT Петру не хватало спарринг-партнёров. Людей, чтобы работать в парах. Подготовка была не лучшей, Пётр не был в лучшем состоянии», — добавил менеджер.

Россиянин проиграл Стерлингу на турнире UFС 259 7 марта 2021 года. Ян был дисквалифицирован за запрещённый удар коленом, вследствие чего победителем и новым чемпионом был признан его соперник.

Ранее сообщалось, что Стерлинг отстранён от боёв на два месяца после победы над Яном.

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