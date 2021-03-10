Судья Иванов обслужит матч «Динамо» — «Спартак»

Бригада арбитров под руководством Сергея Иванова будет работать на матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Динамо» и «Спартаком».

РИА Новости