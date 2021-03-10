Судья Иванов обслужит матч «Динамо» — «Спартак»
- РИА Новости
Как сообщает официальный сайт РФС, главным арбитром встречи назначен Сергей Иванов. Ассистентами выступят Дмитрий Сафьян и Дмитрий Жвакин. Резервный судья — Алексей Сухой. На VAR отработает Сергей Карасёв, ассистировать ему будет Дмитрий Чельцов. Инспектор встречи — Николай Иванов.
Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 13 марта на «ВТБ Арене». Начало встречи — в 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что РПЛ опубликовала календарь на заключительные шесть туров сезона.