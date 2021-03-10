Судья Иванов обслужит матч «Динамо» — «Спартак»

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Бригада арбитров под руководством Сергея Иванова будет работать на матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Динамо» и «Спартаком».
Судья Иванов обслужит матч «Динамо» — «Спартак»
  • РИА Новости

Как сообщает официальный сайт РФС, главным арбитром встречи назначен Сергей Иванов. Ассистентами выступят Дмитрий Сафьян и Дмитрий Жвакин. Резервный судья — Алексей Сухой. На VAR отработает Сергей Карасёв, ассистировать ему будет Дмитрий Чельцов. Инспектор встречи — Николай Иванов.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 13 марта на «ВТБ Арене». Начало встречи — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что РПЛ опубликовала календарь на заключительные шесть туров сезона.

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