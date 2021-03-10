СМИ: «Барселона» сделала предложение Агуэро

«Барселона» хочет подписать контракт с аргентинским форвардом Серхио Агуэро.

Об этом сообщает TyC Sports. По информации источника, каталонский клуб 10 марта сделал конкретное предложение 32-летнему форварду.

Агуэро является одним из самых близких друзей нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Новый президент клуба Жоан Лапорта надеется, что приход Агуэро поможет убедить аргентинца остаться в Каталонии.

В сезоне-2020/21 Агуэро провёл 11 матчей за «Манчестер Сити» и забил два мяча. Срок его соглашения с клубом истекает этим летом.

Ранее сообщалось, что Неймар не сыграет против «Барселоны» в ответном матче Лиги чемпионов.