Источник назвал размер премий тренерского штаба Черчесова

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Стал известен размер премий, которые получают представители тренерского штаба сборной России по итогам товарищеских матчей.
Источник назвал размер премий тренерского штаба Черчесова
  • РИА Новости

Как утверждает Baza, помимо зарплаты тренеры и персонал сборной России получают 20 млн рублей за победы в товарищеских матчах, порядка 10 млн рублей — за ничьи. Часть суммы достаётся главному тренеру сборной Станиславу Черчесову, а остальное делят между собой другие сотрудники сборной.

По информации источника, прошлый тренер сборной России Леонид Слуцкий, который в настоящее время работает в «Рубине», со всем своим штабом получал по 5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что матч отбора ЧМ-2022 Словакия — Россия пройдёт при пустых трибунах.

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