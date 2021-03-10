Супруга бывшего игрока КХЛ утонула, пытаясь спасти собаку из трещины во льду
- © Фото из личного архива Петра Враны
«Все изо всех сил пытались спасти Линдсей, но, к сожалению, не вышло. В связи со случившейся трагедией и согласно договорённости с семьёй мы не будем разглашать дополнительную информацию», — приводит слова пресс-секретаря полиции Златуше Вячкова iSport.cz.
Петр Врана выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Амур», «Лев», «Атлант» и «Ак Барс».
Ранее сообщалось, что бывший игрок «Вильярреала» найден мёртвым в Уругвае.