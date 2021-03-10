Призёр Олимпиады считает, что в Норвегии Большунова уважают больше, чем в России

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Серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в лыжных гонках Александр Панжинский рассказал о самых запоминающихся эмоциях по итогам чемпионата мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
Призёр Олимпиады считает, что в Норвегии Большунова уважают больше, чем в России
  • © REUTERS/Kai Pfaffenbach

«Самые запоминающиеся эмоции — последние, был резонансный момент, финишная прямая марафона и столкновение Александра Большунова с Йоханнесом Клебо. Мы не можем понять, была бы победа Александра или нет, к сожалению, не получилось честной борьбы», — сказал Панжинский в эфире телеканала «Матч ТВ».

По мнению Панжинского, в Норвегии Большунова уважают больше, чем в России.

«Оба соперника уважают друг друга, уверен, что это было неумышленно. В Норвегии Александра Большунова очень уважают, чуть ли не больше, чем в России», — добавил он.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста сборной России Клебо дисквалифицировали, а Большунову присудили серебряную медаль. Победу в итоге одержал другой норвежский лыжник — Эмиль Иверсен.

Ранее сообщалось, что Большунов выступит на заключительном этапе Кубка мира в Энгадине.

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