Призёр Олимпиады считает, что в Норвегии Большунова уважают больше, чем в России
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«Самые запоминающиеся эмоции — последние, был резонансный момент, финишная прямая марафона и столкновение Александра Большунова с Йоханнесом Клебо. Мы не можем понять, была бы победа Александра или нет, к сожалению, не получилось честной борьбы», — сказал Панжинский в эфире телеканала «Матч ТВ».
По мнению Панжинского, в Норвегии Большунова уважают больше, чем в России.
«Оба соперника уважают друг друга, уверен, что это было неумышленно. В Норвегии Александра Большунова очень уважают, чуть ли не больше, чем в России», — добавил он.
На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.
После протеста сборной России Клебо дисквалифицировали, а Большунову присудили серебряную медаль. Победу в итоге одержал другой норвежский лыжник — Эмиль Иверсен.
Ранее сообщалось, что Большунов выступит на заключительном этапе Кубка мира в Энгадине.