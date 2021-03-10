СМИ сообщили о проблемах между Панариным и «Рейнджерс»

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Журналист «Матч ТВ» Павел Лысенков поделился подробностями скандала вокруг российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.
СМИ сообщили о проблемах между Панариным и «Рейнджерс»
  • Reuters
  • © Sarah Stier/POOL PHOTOS-USA TODAY Sports

«Настроение у Артемия Панарина обыкновенное. Никакой депрессии не замечено. Артемий просто ждёт, когда «Нью-Йорк Рейнджерс» вернёт его в игру», — говорится в материале Павла Лысенкова на сайте «Матч ТВ».

Журналист отмечает, что до матча НХЛ против «Питтсбург Пингвинз», прошедшего 8 марта, Панарин числился среди запасных «Нью-Йорка», но теперь «Рейнджерс» вывел его из состава. Также нападающего нет в платёжной ведомости клуба на сайте CapFriendly.com.

«Пахнет жареным. Там, внутри, между Артемием Панариным и «Нью-Йорк Рейнджерс» есть какая-то большая проблема, которая вряд ли связана с интервью Андрея Назарова. И очень скоро это может выйти наружу. Лично я жду официальные заявления», — написал Лысенков.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ российский нападающий провёл 14 матчей и набрал 18 очков.

Ранее хоккейный тренер Андрей Назаров рассказал, как Артемий Панарин избил 18-летнюю девушку в 2011 году.

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