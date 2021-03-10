Передача Гурьянова помогла «Далласу» разгромить «Чикаго»

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«Даллас Старз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 6:1.

В составе «Далласа» заброшенными шайбами отметились Йоэль Кивиранта, Джейми Олексяк, Йон Клинберг, Джо Павелски, Эса Линделль и Роопе Хинц.

В составе «Чикаго» — Маттиас Янмарк.

Российский нападающий «Старз» Денис Гурьянов отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что шайба Орлова и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Нью-Джерси».

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