Передача Гурьянова помогла «Далласу» разгромить «Чикаго»

«Даллас Старз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 6:1.

В составе «Далласа» заброшенными шайбами отметились Йоэль Кивиранта, Джейми Олексяк, Йон Клинберг, Джо Павелски, Эса Линделль и Роопе Хинц.

В составе «Чикаго» — Маттиас Янмарк.

Российский нападающий «Старз» Денис Гурьянов отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что шайба Орлова и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Нью-Джерси».