Передача Гурьянова помогла «Далласу» разгромить «Чикаго»
Встреча проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 6:1.
В составе «Далласа» заброшенными шайбами отметились Йоэль Кивиранта, Джейми Олексяк, Йон Клинберг, Джо Павелски, Эса Линделль и Роопе Хинц.
В составе «Чикаго» — Маттиас Янмарк.
Российский нападающий «Старз» Денис Гурьянов отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что шайба Орлова и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Нью-Джерси».