Шайба Орлова и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Нью-Джерси»
Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась в овертайме со счётом 5:4.
В составе «Вашингтона» дублем отметился Якуб Врана. Ещё по одной шайбе на свой счёт записали российский защитник Дмитрий Орлов, а также Ти Джей Оши и Даниэль Спронг.
В составе «Нью-Джерси» шайбы забросили Янне Куокканен, Майлз Вуд, Егор Шарангович и Дэймон Сиверсон.
Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что передача Малкина помогла «Пингвинз» победить «Рейнджерс» в матче НХЛ.