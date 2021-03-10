Шайба Орлова и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Нью-Джерси»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась в овертайме со счётом 5:4.

В составе «Вашингтона» дублем отметился Якуб Врана. Ещё по одной шайбе на свой счёт записали российский защитник Дмитрий Орлов, а также Ти Джей Оши и Даниэль Спронг.

В составе «Нью-Джерси» шайбы забросили Янне Куокканен, Майлз Вуд, Егор Шарангович и Дэймон Сиверсон.

Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что передача Малкина помогла «Пингвинз» победить «Рейнджерс» в матче НХЛ.