Роналду не забил в плей-офф ЛЧ впервые с 2005 года

Португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду впервые с 2005 года не забил ни одного мяча в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

В нынешнем сезоне за два матча плей-офф, в которых «Ювентус» сыграл с португальским «Порту», 36-летний форвард не сумел забить. Туринская команда уступив по сумме двух матчей завершила выступления на турнире.

Таким образом, Роналду не сумел забить в плей-офф Лиги чемпионов впервые с сезона-2004/05, когда он в составе «Манчестер Юнайтед» сыграл в двух матчах с «Миланом», но не отметился забитыми мячами. В сезоне-2005/06 Роналду не играл в плей-офф, поскольку МЮ не сумел преодолеть групповой этап.

Ранее сообщалось, что «Порту» проиграл «Ювентусу», но вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, забив два мяча на выезде.