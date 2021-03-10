В НБА отреагировали на информацию о проявлении антисемитизма баскетболистом «Майами»

Пресс-секретарь Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Басс выступил с заявлением относительно ситуации вокруг возможного проявления антисемитизма баскетболистом «Майами Хит» Мейерсом Леонардом во время стрима видеоигры.

«Нам только что стало известно о видео, и мы собираем дополнительную информацию. НБА категорически осуждает все формы разжигания вражды», — передает слова Басса инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своём Twitter.

На видео слышно, как 29-летний баскетболист многократно использует нецензурную лексику, в том числе антисемитские выражения.

Ранее сообщалось, что баскетболист «Майами» не встал на колено перед матчем НБА.