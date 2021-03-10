В НБА отреагировали на информацию о проявлении антисемитизма баскетболистом «Майами»

Короткая ссылка
Пресс-секретарь Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Басс выступил с заявлением относительно ситуации вокруг возможного проявления антисемитизма баскетболистом «Майами Хит» Мейерсом Леонардом во время стрима видеоигры.
В НБА отреагировали на информацию о проявлении антисемитизма баскетболистом «Майами»
  • Reuters

«Нам только что стало известно о видео, и мы собираем дополнительную информацию. НБА категорически осуждает все формы разжигания вражды», — передает слова Басса инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своём Twitter.

На видео слышно, как 29-летний баскетболист многократно использует нецензурную лексику, в том числе антисемитские выражения.

Ранее сообщалось, что баскетболист «Майами» не встал на колено перед матчем НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить