В НБА отреагировали на информацию о проявлении антисемитизма баскетболистом «Майами»
- Reuters
«Нам только что стало известно о видео, и мы собираем дополнительную информацию. НБА категорически осуждает все формы разжигания вражды», — передает слова Басса инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своём Twitter.
На видео слышно, как 29-летний баскетболист многократно использует нецензурную лексику, в том числе антисемитские выражения.
Ранее сообщалось, что баскетболист «Майами» не встал на колено перед матчем НБА.