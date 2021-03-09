Федерация дзюдо России вынесла решение по массовой драке на турнире в Каспийске
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерации, на два года были дисквалифицированы Абдулкадир и Осман Абдулкадировы.
Отмечается, что до окончания разбирательства от участия в соревнованиях были отстранены спортсмены, входившие в состав сборных команд Дагестана и Северной Осетии, выступавших на турнире в Каспийске.
Ранее сообщалось, что в Федерации дзюдо России отреагировали на массовую драку на турнире в Каспийске.