Федерация дзюдо России вынесла решение по массовой драке на турнире в Каспийске

Федерация дзюдо России (ФДР) вынесла дисциплинарное решение в отношении нескольких участников массовой драки на первенстве Северо-Кавказского федерального округа среди юниоров до 23 лет в Каспийске.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерации, на два года были дисквалифицированы Абдулкадир и Осман Абдулкадировы.

Отмечается, что до окончания разбирательства от участия в соревнованиях были отстранены спортсмены, входившие в состав сборных команд Дагестана и Северной Осетии, выступавших на турнире в Каспийске.

Ранее сообщалось, что в Федерации дзюдо России отреагировали на массовую драку на турнире в Каспийске.