В Федерации дзюдо России отреагировали на массовую драку на турнире в Каспийске

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Федерация дзюдо России (ФДР) выступила с заявлением по поводу массовой драки на первенстве Северо-Кавказского федерального округа среди юниоров до 23 лет в Каспийске.
В Федерации дзюдо России отреагировали на массовую драку на турнире в Каспийске
  • РИА Новости

«Горько осознавать, что в числе участников потасовки оказались и дзюдоисты — люди, которых с детства учат самоконтролю и уважительному отношению к соперникам и судьям», — говорится на официальном сайте ФДР.

В пресс-службе организации выразили надежду, что происшествие в Каспийске не повторится.

«Друзья, не лишайте себя и других праздника, уважайте друг друга. Лучшим способом выявить сильнейших остаётся честная борьба на татами!» — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Федерация дзюдо России проводит проверку по факту массовой драки на турнире в Каспийске.

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