Федерация дзюдо России проводит проверку по факту массовой драки на турнире в Каспийске
«Спорт не допускает насилия. Федерация уже проводит проверку и устанавливает виновных. В ближайшее время пройдет дисциплинарная комиссия, где будет рассмотрен произошедший инцидент. Все виновные будут наказаны в обязательном порядке», — приводит слова Тихонравовой ТАСС.
27 февраля на первенстве СКФО по дзюдо среди юниоров во дворце спорта имени Али Алиева в Каспийске произошла массовая драка, в том числе с участием спортсменов.
Ранее сообщалось, что российские дзюдоисты завоевали четыре медали на турнире в Тель-Авиве.